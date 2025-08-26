Politics & Law
Economy
Business Beat Talking Shop
Society
Life & Style
Expat Corner nom-nom
Sports
Environment
Opinion
Outlook Op-Ed In the Spotlight
World
Video
Photo
E-Paper

Home Society

Hà Nội residents struggle with floodwaters after heavy rain

August 26, 2025 - 07:53
Heavy rains triggered by Storm No. 5’s circulation lashed Hà Nội overnight on 25 August, causing widespread flooding that left many vehicles stranded in deep water.

HÀ NỘI — Heavy rains triggered by Storm No. 5’s circulation lashed Hà Nội overnight on 25 August, causing widespread flooding that left many vehicles stranded in deep water.

Đặng Thái Thân Street. VNA/VNS Photos
Severe flooding on Nguyễn Huy Tưởng Street.
Bà Triệu–Nguyễn Du intersection submerged in floodwater.
Heavy rain continued during the morning rush hour, making travel extremely difficult for commuters.
Quang Trung Street.
Trần Quốc Toản Street is flooded.
Quang Trung Street submerged in deep floodwater.
Heavy rain disrupted commuters early in the morning at Times City urban area.
Flooding on Đặng Thái Thân Street, Cửa Nam Ward, left several motorbikes stalled, forcing people to push them.
Downpours turned Nguyễn Văn Cừ Street into a river.
Đội Cấn Street is heavily flooded.
Cát Linh Street.
Minh Khai Street.
Minh Khai Street is severely flooded.

see also

More on this story

Society

Nutrition for growth

A nutrition club in Thanh Hóa Province is helping local parents raise healthy children. They meet once a month to learn about nutrition, reproductive healthcare and the best childcare practices. It's part of a development programme that has been run since 2007 by World Vision International in Việt Nam.
Society

Getting ready for National Day

Tanks rumbled through Hà Nội’s streets as thousands of troops took part in the joint rehearsals of the march-past and parade in preparation for the ceremony to mark the country’s 80th National Day on September 2.

E-paper

Hanoi today
Hanoi Investment Promotion
Hanoi Tourism
Brandinfo
scoop
nomnom