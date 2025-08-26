Hà Nội residents struggle with floodwaters after heavy rain

Storm Kajiki's damage
HÀ NỘI — Heavy rains triggered by Storm No. 5’s circulation lashed Hà Nội overnight on 25 August, causing widespread flooding that left many vehicles stranded in deep water.
|Đặng Thái Thân Street. VNA/VNS Photos
|Severe flooding on Nguyễn Huy Tưởng Street.
|Bà Triệu–Nguyễn Du intersection submerged in floodwater.
|Heavy rain continued during the morning rush hour, making travel extremely difficult for commuters.
|Quang Trung Street.
|Trần Quốc Toản Street is flooded.
|Quang Trung Street submerged in deep floodwater.
|Heavy rain disrupted commuters early in the morning at Times City urban area.
|Flooding on Đặng Thái Thân Street, Cửa Nam Ward, left several motorbikes stalled, forcing people to push them.
|Downpours turned Nguyễn Văn Cừ Street into a river.
|Đội Cấn Street is heavily flooded.
|Cát Linh Street.
|Minh Khai Street.
|Minh Khai Street is severely flooded.