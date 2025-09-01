HCM City to restrict traffic for fireworks on National Day

HCM CITY — The HCM City Traffic Police have issued a notice on traffic restriction in the central areas to ensure traffic order and safety during the fireworks displays to mark the 80th anniversary of National Day on September 2.

The city will host high-altitude firework displays on the evening of September 2 from 9pm to 9:15pm at three locations: the Sài Gòn River Tunnel in An Khánh Ward, the Bình Dương New City in Bình Dương Ward, and the Back Beach Central Square in Vũng Tàu Ward.

From 7:30pm on September 2 to 0:30am on September 3, all vehicles will be banned to enter central routes, including Lê Lợi (from Pasteur street to Đồng Khởi street), Nguyễn Huệ (from Lê Thánh Tôn street to Tôn Đức Thắng street), Đồng Khởi (from Mạc Thị Bưởi street to Tôn Đức Thắng street), Tôn Đức Thắng (from Lê Duẫn street to Khánh Hội bridge), Võ Văn Kiệt (from Pasteur street to Khánh Hội bridge), Ngô Văn Năm (from Nguyễn Siêu street to Tôn Đức Thắng street).

Other restricted routes include Nguyễn Siêu (from Ngô Văn Năm street to Tôn Đức Thắng street), Nguyễn Tất Thành (from Hoàng Diệu street to Khánh Hội bridge), Hàm Nghi (from Pasteur street to Tôn Đức Thắng street), Hải Triều (from Hồ Tùng Mậu street to Nguyễn Huệ street), Nguyễn Thiệp (from Đồng Khởi street to Nguyễn Huệ street), Huỳnh Thúc Kháng (from Pasteur street to Nguyễn Huệ street), Nguyễn Công Trứ (from Pasteur street to Hồ Tùng Mậu street), Tôn Thất Thiệp (from Pasteur street to Nguyễn Huệ street), Mạc Thị Bưởi (from Đồng Khởi street to Nguyễn Huệ street), Hai Bà Trưng (from Đông Du street to Mê Linh Square), and Hồ Tùng Mậu and Tôn Thất Đạm (from Võ Văn Kiệt street to Tôn Thất Thiệp street).

In addition, vehicles will be prohibited from stopping or parking to watch fireworks on Thủ Thiêm bridge, Bình Lợi bridge, Bình Triệu bridge, Móng bridge, Calmette bridge, Ông Lãnh bridge, Hàng Xanh overpass, Gò Dưa overpass, Bình Triệu bridge, Phú Mỹ bridge, Nguyễn Hữu Cảnh overpass, Kênh Thanh Đa bridge, Sài Gòn bridge, and Rạch Chiếc bridge.

Commuters can take alternative traffic routes from Thạnh Mỹ Tây Ward to Xóm Chiếu Ward: Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Du - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Nghĩa - Nguyễn Thái Học - Ông Lãnh bridge - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành.

Alternative traffic routes from Xóm Chiếu Ward to Thạnh Mỹ Tây Ward are Nguyễn Tất Thành - Hoàng Diệu - Ông Lãnh bridge - Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thị Nghĩa - Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Alternative traffic routes from An Khánh Ward to Hòa Hưng Ward are Võ Nguyên Giáp - Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Ba Tháng Hai - Lê Hồng Phong.

Alternative traffic routes from Hòa Hưng Ward to An Khánh Ward are Lê Hồng Phong - Điện Biên Phủ - Võ Nguyên Giáp.

In Bình Dương Ward, from 6pm on September 2 until the end of the fireworks display, the authorities will prohibit vehicles from entering routes from Hùng Vương - Võ Văn Kiệt intersection to Hùng Vương - Lý Thái Tổ intersection, from Lê Lợi - Lê Duẩn intersection to Lê Lợi - Huỳnh Thúc Kháng intersection, and from Huỳnh Thúc Kháng - Lê Lợi intersection to Huỳnh Thúc Kháng - Trường Sa intersection.

Alternative traffic routes are Võ Văn Kiệt - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Duẩn - Lê Lợi and Võ Văn Kiệt - Huỳnh Văn Lũy - Lê Lợi - Lý Thái Tổ.

In Vũng Tàu Ward, vehicles will be banned from entering the routes such as Thùy Vân (from Trung Còn street to Thi Sách street), Lê Hồng Phong (from Martyrs’ Memorial roundabout to Thùy Vân street), Trần Chánh Chiếu (from Sư Vạn Hạnh street to Thùy Vân street), and Lê Văn Thọ (from Sư Vạn Hạnh street to Thùy Vân street) from 3pm on September 2 until the end of the fireworks display.

Alternative traffic routes from Back Beach to Front Beach are Back Beach - Thuỳ Vân - Thi Sách - Martyrs’ Memorial roundabout - Võ Thị Sáu - Hoàng Hoa Thám - Thuỳ Vân - Front Beach.

Alternative traffic routes from Front Beach to Back Beach are Thuỳ Vân - Hoàng Hoa Thám - Võ Thị Sáu - Martyrs’ Memorial roundabout - Thi Sách - Thuỳ Vân. — VNS