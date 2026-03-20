Education ministry recognises Cambridge English qualifications

|The Ministry of Education and Training (MoET) has officially recognised Cambridge English Qualifications within the national education system. — Photo courtesy of Cambridge English
HÀ NỘI — The Ministry of Education and Training (MoET) has officially recognised Cambridge English Qualifications within the national education system, in accordance with current circulars related to admissions, postgraduate programmes, exam exemptions and graduation requirements at key educational levels.
Circular 13/2026/TT-BGDĐT, effective from April 24, 2026, continues to recognise the Cambridge English qualifications at B1 Preliminary and B1 Linguaskill levels for exemption from the English subject in the 2026 High School Graduation Examination.
Under Circular 23/2021/TT-BGDĐT, Cambridge English Qualifications are accepted for both entry and graduation requirements in Master’s programmes.
According to Circular 18/2021/TT-BGDĐT, Cambridge English certificates recognised for the entry requirements of Doctoral programmes include: B2 First (160 points or higher) and Linguaskill (160 points or higher).
Huyền Lê, Country Head of Cambridge University Press & Assessment in Việt Nam, said: “The recognition of Cambridge English qualifications helps reduce exam pressure for learners while validating English proficiency assessed against international standards.
"Additionally, these regulations enable educational institutions to establish transparent and consistent criteria for admissions, teaching, and language assessment, aligned with MoET regulations and global best practices.”
Cambridge English qualifications are trusted by more than 28,000 leading universities, employers and governments worldwide.
These research-based assessments serve as a mark of excellence, recognised for university admissions, visa and immigration purposes, scholarship applications and career advancement in international organisations and multinational companies.
Cambridge English assessments are delivered through a trusted global network of approximately 2,800 authorised exam centres, supported by over 50,000 schools and tens of thousands of examiners, teachers, education experts, and publishers worldwide. This extensive network ensures that learners across Việt Nam have access to high-quality, standardised assessment experiences. — VNS