Politics & Law
Economy
Business Beat Talking Shop
Society
Life & Style
Expat Corner nom-nom
Sports
Environment
Opinion
Outlook Op-Ed In the Spotlight
World
Video
Photo
E-Paper

Home Society

Typhoon No. 13 leaves parts of Đắk Lắk underwater

November 07, 2025 - 08:18
Powerful winds and torrential rain pounded the Central Highlands on the night of November 6 as Typhoon No. 13 made landfall, unroofing hundreds of houses, flooding streets, and toppling trees and power poles across Gia Lai and Đắk Lắk Provinces.

CENTRAL HIGHLANDS — Typhoon No. 13 brought powerful winds and torrential rain as it swept across the Central Highlands on the night of November 6, battering Gia Lai and Đắk Lắk provinces. Hundreds of houses were unroofed, streets were flooded, and trees and power poles were uprooted, causing widespread power outages and traffic disruptions. In Đắk Lắk’s Tuy Hòa Ward, local authorities and residents worked through the night to clear fallen trees and restore safety. VNS

Heavy rain from Typhoon No. 13 causes flooding in coastal communes of Đắk Lắk Province. VNA/VNS Photos
Heavy rain from Typhoon No. 13 causes flooding in coastal communes of Đắk Lắk Province.
Heavy rain from Typhoon No. 13 causes flooding in coastal communes of Đắk Lắk Province.
Trees uprooted and fallen across Tuy Hòa Ward, Đắk Lắk Province.
Trees uprooted and fallen across Tuy Hòa Ward, Đắk Lắk Province.
Trees uprooted and fallen across Tuy Hòa Ward, Đắk Lắk Province.
Trees uprooted and fallen across Tuy Hòa Ward, Đắk Lắk Province.
Damage caused by Typhoon No. 13 in Quy Nhơn Ward, Gia Lai Province.
Damage caused by Typhoon No. 13 in Quy Nhơn Ward, Gia Lai Province.
Damage caused by Typhoon No. 13 in Quy Nhơn Ward, Gia Lai Province,

see also

More on this story

Society

Vietnamese carriers cancel, delay flights due to looming typhoon

Vietjet told passengers traveling to and from Đà Nẵng, Phú Bài, Liên Khương, Chu Lai, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh and Đồng Hới airports to monitor flight schedules and weather conditions before heading there, check the “My Flight” tab on www.vietjetair.com, its mobile app or airport counters for real-time changes.

E-paper

Sci-Tech
Hanoi today
Hanoi Investment Promotion
Hanoi Tourism
Brandinfo
scoop
nomnom