Typhoon No. 13 leaves parts of Đắk Lắk underwater

CENTRAL HIGHLANDS — Typhoon No. 13 brought powerful winds and torrential rain as it swept across the Central Highlands on the night of November 6, battering Gia Lai and Đắk Lắk provinces. Hundreds of houses were unroofed, streets were flooded, and trees and power poles were uprooted, causing widespread power outages and traffic disruptions. In Đắk Lắk’s Tuy Hòa Ward, local authorities and residents worked through the night to clear fallen trees and restore safety. VNS
|Heavy rain from Typhoon No. 13 causes flooding in coastal communes of Đắk Lắk Province. VNA/VNS Photos
|Heavy rain from Typhoon No. 13 causes flooding in coastal communes of Đắk Lắk Province.
|Heavy rain from Typhoon No. 13 causes flooding in coastal communes of Đắk Lắk Province.
|Trees uprooted and fallen across Tuy Hòa Ward, Đắk Lắk Province.
|Trees uprooted and fallen across Tuy Hòa Ward, Đắk Lắk Province.
|Trees uprooted and fallen across Tuy Hòa Ward, Đắk Lắk Province.
|Trees uprooted and fallen across Tuy Hòa Ward, Đắk Lắk Province.
|Damage caused by Typhoon No. 13 in Quy Nhơn Ward, Gia Lai Province.
|Damage caused by Typhoon No. 13 in Quy Nhơn Ward, Gia Lai Province.
|Damage caused by Typhoon No. 13 in Quy Nhơn Ward, Gia Lai Province,