As floodwaters recede, recovery efforts commence

ĐẮK LẮK — Đông Hoà Ward of Đắk Lắk Province, with an area of 77.54 square kilometres and a population of about 47,632, is one of the hardest hit localities. Many residential areas were submerged under 2–3 metres of water and completely isolated. As the water began to recede on Sunday, residents immediately started cleaning and repairing their homes to stabilise life as soon as possible. VNS
|Waste surrounds residential areas in Đông Hòa Ward (Đắk Lắk) after the floodwaters recede. VNA/VNS Photo
|By the morning of November 23, several residential areas in Đông Hòa Ward, Đắk Lắk Province remained heavily flooded.
|After being submerged in floodwater for many days, household items and personal property in Đông Hòa Ward have been severely damaged.
|Residents try to salvage any belongings that can still be used, but almost everything has been damaged after many days underwater.
|A deeply flooded area of Đông Hòa Ward, where water rose to nearly the roof for many days, yet a dog managed to survive.
