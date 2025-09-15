Congratulations extended to Nicaragua, Costa Rica, Guatemala on National Day

National achievement expo a major success: Gov't leader
1.
|State President Lương Cường has sent congratulatory messages to leaders of Nicaragua, Costa Rica, Guatemala on National Day. VNA/VNS Photo
HÀ NỘI — State President Lương Cường has sent congratulatory messages to Nicaraguan Co-Presidents Jose Daniel Ortega Saavedra and Rosario Murillo, Costa Rican President Rodrigo Chaves, and Guatemalan President Bernardo Arevalo on the occasion of their countries’ 204th National Day (September 15, 1821–2025).
The same day, acting Minister of Foreign Affairs Lê Hoài Trung also extended his congratulations to Nicaraguan Minister of Foreign Affairs Valdrack Jaentschke, Costa Rican Minister of Foreign Affairs and Worship Arnoldo Andre Tinoco, and Guatemalan Minister of Foreign Affairs Carlos Ramiro Martinez. — VNA/VNS